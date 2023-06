LPI-NDH: Hochwertiges Mountainbike bei Kellereinbruch entwendet

Notterthal-Heilinger Höhen (ots) - Am heutigen Vormittag wurde die Polizei wegen eines Einbruchs in den Schlotheimer Jugendclub verständigt. Die Diebe gelangten durch ein Fenster, welches sie stark beschädigten, in das Gebäudeinnere und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beutegut. Anschließend flüchteten die Diebe mit Elektronikgegenständen im Wert von ca. 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr