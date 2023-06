LPI-NDH: Einbruch in Jugendclub

Leinefelde-Worbis (ots) - Am zurückliegenden Wochenende fand in der Stadt Leinefelde-Worbis eine genehmigte öffentliche Veranstaltung mit Bezügen in die Reichsbürgerszene, welche durch die zuständigen Behörden reglementiert wurde, statt. Bereits beginnend mit der Anreise am Freitag, bis hin zur Abreise am Sonntagabend, wurde die Veranstaltung fortwährend durch ...

mehr