LPI-NDH: Information zur Veranstaltung mit Reichsbürgerbezug

Sundhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem Rad und einem PKW ereignete sich am Samstag, gegen 11:50 Uhr in Sundhausen. Hierbei beabsichtigte ein 39-Jähriger Radfahrer, den Kesselweg befahrend, geradeaus, über die Sondershäuser Straße in Richtung Rinnestraße zu fahren. Hierbei wurde trotz Verkehrszeichen 205 ein von rechts kommender, vorfahrtsberechtigter PKW nicht beachtet, so dass der Radfahrer in den PKW fuhr, in Folge dessen leichte Verletzungen davontrug. ...

