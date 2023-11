Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Zeugenaufruf aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 03.11.2023, um 16:00 Uhr, ereignete sich auf der B 292, Höhe Obrigheim, ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtig ging.

Ein 70-jähriger Suzuki-Fahrer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Aglasterhausen. Etwa auf Höhe der Abzweigung zum Kernkraftwerk Obrigheim musste er einem entgegenkommenden schwarzen Kleinwagen ausweichen, der einen anderen Pkw trotz des Gegenverkehrs überholte. Der Suzuki-Fahrer konnte nur durch das Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern, kollidierte jedoch mit der Leitplanke. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Kleinwagen machen können, insbesondere das von dem Unfallverursacher überholte Fahrzeug, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter 06261-8090 zu melden.

