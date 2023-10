Singen (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einem Gewaltdelikt am frühen Samstagmorgen am Bahnhof in Singen. Ein 26-jähriger Geschädigter wurde gegen 02:50 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person angesprochen und im weiteren Verlauf tätlich angegriffen. Nach einem Schlag auf den Kopf wurde dem ...

mehr