Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf Straßenkreuzung fordert Verletzte (15.10.20223)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zwei verletzte Personen, drei beschädigte Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro gefordert hat ein Unfall am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der Kreuzung der Zeppelin-/Saarlandstraße. Ein 85-Jähriger mit einer Mercedes A-Klasse wollte die Saarlandstraße queren und stieß dabei mit einem Seat Alhambra eines 53-Jährigen zusammen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die Wucht des Aufpralls schob den Mercedes noch auf einen am Straßenrand geparkten VW Golf. Der Fahrer des Seat und sein 67-jähriger Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die A-Klasse und der Seat waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste mussten beide Autos an der Unfallstelle abholen.

