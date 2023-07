POL-OL: +++ Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster +++

Oldenburg (ots) - In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 04:45 Uhr, brechen noch unbekannte Täter in eine Taxizentrale in Bad Zwischenahn, Bahnhofstraße, ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begeben sich die Täter auf das Dach der Taxizentrale und hebeln dort ein ...

mehr