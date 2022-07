Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geburtstagsfeier mit Folgen

Erfurt (ots)

Eine Erfurterin hatte sich ihren 24. Geburtstag sicher etwas anders vorgestellt. In der vergangenen Nacht hielt sie eine Polizeistreife in der Erfurter Innenstadt auf einem Elektroroller an. Die junge Frau hatte in ihren Geburtstag reingefeiert und entsprechend angestoßen. Bei einem Alkoholtest erreichte sie knapp 0,6 Promille. Statt einem Geburtstagsgeschenk nahm sie eine Anzeige, verbunden mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten und einem Bußgeld vom 500 Euro mit nach Hause. (JN)

