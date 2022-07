Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wirklich urlaubsreif - Erfurt, 23.07.2022

Erfurt (ots)

Eine besorgte Frau meldete der Polizei am Samstag, den 23.07.2022 den Diebstahl ihres Kraftwagens. Sie war sich sicher, das Fahrzeug an einer bestimmten Stelle abgestellt zu haben. Als sie das Fahrzeug erneut nutzen wollte, stellte sie zunächst das vermeintliche Fehlen ihres Nissans fest. Nach einer erfolglosen Absuche des gesamten Umfelds meldete sie sich schließlich bei der Polizei. Kurz bevor Beamte zum Einsatz kamen, rief die Dame erneut an und gab glücklicherweise Entwarnung - das Fahrzeug stand noch an ihrer Arbeitsstelle. Sie beendete das Gespräch mit den Worten: "[...] urlaubsreif". (CF)

