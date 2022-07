Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell beim Abbiegen

Sömmerda (ots)

Am 23.07.2022, gegen 08:45 Uhr fuhr ein 38 Jähriger mit seinem Audi A 8 von Sömmerda in Richutng Frohndorf. Am Abzweig nach Orlishausen beabsichtigte dieser nach rechts abzubiegen. Dabei fuhr er etwas zu schnell in die Kurve und kam auf die linke Fahrspur. Dort befand sich aber zu diesem Zeitpunkt ein 43 Jähriger mit seinem VW T 5 und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Zum Glück wurde keiner der Insassen verletzt. Der Gesamtschaden wird mit knapp 10.000 EUR beziffert. (wo)

