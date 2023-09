POL-EU: Unbekannte entwenden Baugeräte

Mechernich (ots) - Am Samstag den 9. September wurde an einem Lkw auf einem Rastplatz an der Autobahn 1 die Abdeckplane gewaltsam aufgeschnitten und die Plombe der Heckklappe durchtrennt. Unbekannte entwendeten dann aus dem Lkw eine größere Menge an Parfumflaschen. Der Wert beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

