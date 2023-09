POL-EU: Abdeckplane von Lkw aufgeschnitten

Kall-Steinfeld (ots) - Am Sonntag, den10. September, kam es gegen 5.50 Uhr in der Straße Klostergut in Kall-Steinfeld zu einem Brand in einem Trafohaus. Aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einem Kabelbrand im Innenraum des Trafohaus. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 ...

