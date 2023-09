POL-EU: Mann verfährt sich und rutscht in Bach

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Samstag, den 9. September, kam es gegen 9.25 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Lagerhalle in der Procter-und-Gamble-Straße in Euskirchen-Großbüllesheim. Aufgrund eines technischen Defekts geriet in einer Lagerhalle ein Industriesauger in Brand, wodurch ein daneben befindlicher Papierhandtuchhalter Feuer fing. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der ...

