POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Lkw und Motorradfahrer - Einsatz von Rettungshubschrauber, PM Nr.1

Mannheim (ots) - Das Rotlicht einer Fußgängerampel in der Herzogenriedstraße missachtete am Montagmittag gegen 15.00 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin und wurde in der Folge von einem herannahenden VW frontal erfasst. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie die Straßenbahnhaltestelle in der Waldhofstraße erreichen und übersah den herannahenden PKW. Die 48-jährige ...

mehr