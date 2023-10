Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Rot über die Ampel gelaufen - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Das Rotlicht einer Fußgängerampel in der Herzogenriedstraße missachtete am Montagmittag gegen 15.00 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin und wurde in der Folge von einem herannahenden VW frontal erfasst. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie die Straßenbahnhaltestelle in der Waldhofstraße erreichen und übersah den herannahenden PKW. Die 48-jährige VW-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 18-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

