Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in ein Gebäude im Stadtteil Bergheim - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 11:00 Uhr, und Montag, 08:45 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Gebäude in der Voßstraße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich die Täterschaft vermutlich über eine nicht eingerastete Fluchttür Zutritt in das Innere und entwendete aus den Räumlichkeiten einen Bargeldbetrag im höheren zweistelligen Bereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen konnten bereits ersten Spuren gesichert werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell