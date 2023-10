Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Pkw - rund 4.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht!

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigte am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 20:40 Uhr, ein unbekannter Täter einen in der Rittergasse/Einmündung Mittelgasse am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe des Pkw ein und zerkratzte weiterhin die Seitenscheibe der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell