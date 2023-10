Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Bei dem Versuch einem Audi in der Ringstraße auszuweichen, der in der Ausfahrt einer dortigen Tiefgarage stand, stürzte der 55-jährige Fahrer eines E-Scooters am Montagabend gegen 19.00 Uhr und verletzte sich schwer. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 55-Jährige den Gehweg der Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung, wo er in Höhe einer Tiefgaragenausfahrt auf den ausfahrenden und verkehrsbedingt wartenden Audi traf.

