Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 16.06.2023, gegen 16:40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Pirmasens. Ein 16-jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Tilsiter Straße in Pirmasens und wollte nach rechts in die Straße Am Stockwald abbiegen. Hier missachtete ein/e bis-lang unbekannte/r PKW-Fahrer/in die Vorfahrt des 16-jährigen, wobei dieser zu Fall kam. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Sturz wurde der Kleinkraftradfahrer leicht verletzt und an dem Kleinkraftrad entstand ein Lackschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen grauen Audi mit Pirmasenser Kennzeichen handeln, Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell