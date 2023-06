Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf A62

Höheischweiler (ots)

Am Freitag, den 16.06.2023, gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der A 62 in Höhe der Anschlussstelle Höheischweiler in Fahrtrichtung Zweibrücken eine Verkehrsunfallflucht. Ein 33-jähriger Fahrer eines weißen Transporters des Herstellers Iveco befuhr den dortigen Beschleunigungsstreifen der A62 von der B10 kommend. Zeitgleich und in gleicher Höhe befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die A62 von Landstuhl kommend in gleicher Fahrtrichtung und wechselte vom rechten Fahrstreifen nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen. Um eine Kollision auf dem Beschleunigungsstreifen zu verhindern, lenkte der 33-jährige Fahrer des Transporters nach rechts ein und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt Richtung Zweibrücken fort. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6500 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wald-fischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder unter piwaldfisch-bach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

