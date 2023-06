Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dieselkraftstoff abgepumpt

Bundenthal (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 15.06.2023 auf Freitag, den 16.06.2023, kam es in der Industriestraße in Bundenthal zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff an einem Lastkraftwagen. Gegen 04:00 Uhr stellte der Fahrer des Lastkraftwagens fest, dass beide Tanks am Fahrzeug aufgebrochen waren und etwa 400 Liter Diesel fehlten. Das Fahrzeug wurde am Vortag gegen etwa 17:15 Uhr auf dem frei zugänglichen Gelände abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in das Tankstellengelände Falkeneck aus derselben Tatnacht besteht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. /pidn

