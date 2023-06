Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht in Eppenbrunn

Eppenbrunn (ots)

Am Freitagabend (16 Juni 2023), gegen 19 Uhr kam es auf der Kreisstraße 5 in Eppenbrunn (Fahrtrichtung Ransbrunnerhof) zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kollidierte ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis mit einem bisher unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug. Bei der Kollision wurde der Außenspiegel des Mannes beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

