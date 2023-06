Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 15 Juni 2023 (17 Uhr) bis 16 Juni 2023 (07 Uhr) kam es in der Emil-Kömmerling-Straße 1 in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter blauer Mercedes-Benz (Modell: Vito) vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt zirka 1.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell