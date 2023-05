POL-DO: Mann hetzt Hund auf Einsatzkräfte und leistet Widerstand bei Festnahme

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0426 Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Jugendkriminalität überprüfte die Dortmunder Polizei am Freitagabend (28.4.2023) und in der Nacht zu Samstag am Hauptbahnhof, auf dem Westenhellweg, auf dem Ostenhellweg, in der Nordstadt und in Aplerbeck insgesamt 110 Personen. 33 erhielten Platzverweise. Auch durch die gute Zusammenarbeit mit DSW21 ...

mehr