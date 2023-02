Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Neuenhaus (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 10. Februar und dem 12. Februar kam es in Neuenhaus zu diversen Sachbeschädigungen. An der "Thesingfelder Straße" rissen unbekannte Täter ein Straßenschild heraus und beschädigten einen Vorratsbehälter für Hundekotbeutel. In der "Veldhausener Straße" knickten unbekannte Täter ein Hinweisschild samt Gestänge ab. In der "Scholtenstiege" in Höhe der "Veldhausener Straße" beschädigten unbekannte Täter eine Schutzhütte (wir berichteten). Ebenfalls in der "Scholtenstiege" am Übergang zum "Grasdorfer Weg" demontierten bislang unbekannte Täter zwei Verkehrszeichen. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell