Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerpunkteinsatz gegen Jugendkriminalität: Schnelle Festnahme und Platzverweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0426

Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Jugendkriminalität überprüfte die Dortmunder Polizei am Freitagabend (28.4.2023) und in der Nacht zu Samstag am Hauptbahnhof, auf dem Westenhellweg, auf dem Ostenhellweg, in der Nordstadt und in Aplerbeck insgesamt 110 Personen. 33 erhielten Platzverweise.

Auch durch die gute Zusammenarbeit mit DSW21 konnte die Polizei am Freitagabend drei 11, 13 und 14 Jahre alte Tatverdächtige festnehmen. Sie begingen um 19:45 Uhr auf dem Westenhellweg einen Raubüberfall auf drei Jugendliche. Dabei erbeuteten sie 3,52 Euro. Die Tatverdächtigen flüchteten u.a. in die Stadtbahn-Anlagen.

Den 14-jährigen Hauptverdächtigen und die 11 und 13 Jahre alten Kinder kamen nicht weit. Der 14-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und seinen Eltern übergeben. Die beiden 11- und 13-Jährigen wurden in eine Jugendschutzstelle gebracht.

In Aplerbeck war die Polizei mit dem kommunalen Ordnungsdienst im Einsatz. Bei der Überprüfung von drei Personen entdeckte die Polizei eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel. Während der Kontrolle eines Kiosks durch das Ordnungsamt wurden in nicht verschlossenen Räumen des Hauses mehrere Drogen entdeckt. Dazu laufen nun die Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei klärte darüber hinaus eine gefährliche Körperverletzung unter Heranwachsenden auf und stellte ein gestohlenes Fahrrad sicher, dass verkauft werden sollte (Hehlerei). Wo es Menschen in Aplerbeck schwer fiel, einfache Regeln zu beachten, gaben Polizei und Ordnungsamt etwas Hilfe: Das Urinieren in der Öffentlichkeit und das Wegwerfen von Müll auf den Boden wurde ebenfalls sanktioniert.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell