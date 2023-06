Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig (Kreis Südwestpfalz) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 15.06.2023, 22:50 Uhr

Ort: 66497 Contwig (Kreis Südwestpfalz), Pirmasenser Straße 70. SV: Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer, der in der Ortslage Contwig die L 471 (Pirmasenser Straße) aus Richtung Zweibrücken kommend in Richtung des Contwiger Ortsteils Stambach befuhr, geriet aufgrund Alkoholeinflusses - ein vorläufiger Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 0,9 Promille ergeben - mit seinem Fahrzeug auf die Spur des Gegenverkehrs, wo er mit dem Pkw einer 18-jährigen Frau zusammenstieß. Die Frau wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt, musste aber vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl am Skoda des Verursachers, als auch am Peugeot der Geschädigten entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Dem unter Alkoholeinfluss stehenden 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde zum Zwecke der Vorbereitung einer gerichtlichen Entziehung sichergestellt. |pizw

