POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.06.2023, 11:15 Uhr - 12:10 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 56. SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer 61-jährigen Frau in der Fußgängerzone aus ihrer über der Schulter getragenen Handtasche die Geldbörse mit rund 50 Euro Bargeld und verschiedenen persönlichen Dokumenten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 150 Euro. Ob sich die Tat in der Fußgängerzone auf öffentlicher Verkehrsfläche oder in einem Bekleidungsgeschäft ereignete, konnte zunächst nicht geklärt werden.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

