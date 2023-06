Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerpunktkontrolle Motorrad auf der B48

Bundesstraße 48 (ots)

Die Geschwindigkeitsüberwachungstrupps der Zentralen Verkehrsdienste am Standort Waldfischbach-Burgalben haben am Donnerstag, den 15.06 in der Nachmittagszeit von 15.00 - 20.00 Uhr auf der Bundesstraße 48 zwischen Johanniskreuz und Leimen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Einmal mehr waren insbesondere bei Motorrädern die gemessenen Überschreitungen drastisch: Von 450 gemessenen Kraftfahrzeugen waren insgesamt 42 Fahrer zu schnell unterwegs, wo eigentlich 100 km/h das Limit ist. Unter den 42 Beanstandungen waren mit 26 Bikern mehr als die Hälfte Motorradfahrer, darunter auch wieder diejenigen mit den höchsten Geschwindigkeiten. Mehrere Biker fuhren im Bereich zwischen 140 und 160 km/h, ein Biker fuhr an der Messstelle sogar mit 190 km/h vorbei. Neben einem Bußgeld erwartet nun 3 Unvernünftige auch ein Fahrverbot. Die Kontrollen werden fortgeführt.

