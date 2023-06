Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Ein 30-jähriger Mann befuhr am Samstag, dem 16.06.2023 gegen 01:45 Uhr den Talweg in Rimschweiler in Fahrtrichtung Habsburgerstraße. Dort kam er auf Grund seiner Alkoholisierung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Straßengeländer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.500 Euro. |pizw

