POL-SH: Feierliche Amtseinführung des Leiters der Polizeidirektion Itzehoe am 24. Oktober 2022

Am 24. Oktober 2022 hat Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack den Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, offiziell in sein Amt eingeführt.

Frank Matthiesen leitet die Itzehoer Polizeidirektion seit dem 1. Januar 2022. Er übernahm die Nachfolge von Holger Meincke, der sich im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedete. Die Polizeidirektion Itzehoe ist mit 520 Mitarbeitenden für die Kreise Steinburg, Dithmarschen und bei Kapitaldelikten auch für den Kreis Pinneberg zuständig.

Der 58-jährige Leitende Polizeidirektor trat nach dem Abitur im Jahr 1982 in den gehobenen Polizeidienst ein. Nach dem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt war er zunächst im Schicht- und Streifendienst eingesetzt, bevor er 1998 in den Höheren Dienst aufstieg. Es folgten Verwendungen als Dozent für Verwaltungsrecht, die Ausübung unterschiedlicher Führungsfunktionen in der Landespolizei und mehrere Jahre als Referent im Innenministerium, unter anderem im Büro des damaligen Innenministers Klaus Buss. Zuletzt war der Neumünsteraner im Auftrag der Landesregierung für die praktische Durchführung eines humanitären Flüchtlingsprogramms in Kairo vor Ort tätig (Landesaufnahmeprogramm 500).

Landespolizeidirektor Michael Wilksen ging in seiner Rede auch auf die Person Frank Matthiesen und die Zusammenarbeit mit ihm ein:

"Mit Herrn Frank Matthiesen steht ein aufgeschlossener, engagierter sowie erfahrener Beamter und Mensch an der Spitze der Polizeidirektion Itzehoe, der die in ihn gesetzten Erwartungen sicher erfüllen wird."

Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack skizzierte in Ihrer Rede die beruflichen Stationen von Frank Matthiesen:

"Frank Matthiesen hat bei der Polizeiinspektion Neumünster, dem Verkehrsüberwachungsdienst, bei der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und den Polizeidirektionen in Segeberg und Kiel seine große Erfahrung eingebacht. Er hat sich außerdem in Ägypten bei unserem Landesaufnahmeprogramm für besonders schutzwürdige Flüchtlinge eingesetzt und dort ausgezeichnete Arbeit geleistet. Dank ihm konnten mehrere Hundert Menschen nach Schleswig-Holstein ausreisen. Angesichts dieser Erfahrungen und Leistungen, bin ich sicher: Die Polizeidirektion Itzehoe ist bei Frank Matthiesen in guten Händen."

