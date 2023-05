Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 12.05.2023:

Peine (ots)

Mehrere Brandstiftungen an öffentlichen Toiletten in Peine

Unbekannte haben mehrere Brände an den öffentlichen Toilettenanlagen am Hagenmarkt und am Schützenplatz in Peine gelegt. In den meisten Fällen ist offenbar Papier in den Kabinen angezündet worden. Die Brände sind jeweils am Vormittag festgestellt worden. Für die Anlage am Hagenmarkt gingen mittlerweile Anzeigen für den 12.04. und 13.04. ein. Die Toilette am Schützenplatz war am 19.04. und 20.04. betroffen. Die öffentlichen Toiletten mussten zeitweise gesperrt werden. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter 05171-9990 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell