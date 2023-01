POL-DA: Kelsterbach: Motorrad (GG-T 83) gestohlen/Zeugen gesucht

Dieburg (ots) - Weil sie sich am Mittwochabend (11.1.) in verdächtiger Art und Weise an mehreren Fahrrädern auf einem Parkplatz "In der Altstadt" zu schaffen machten, wurde ein jugendliches Trio bei ihrem kriminellen Vorhaben gestoppt. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich gegen 20.30 Uhr bei einem dortigen Supermarkt aufgehalten hat, bemerkte das verdächtige Verhalten der drei jungen Männer und alarmierte umgehend die ...

