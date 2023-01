Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Jugendliches Trio bei kriminellem Vorhaben ertappt

Dieburg (ots)

Weil sie sich am Mittwochabend (11.1.) in verdächtiger Art und Weise an mehreren Fahrrädern auf einem Parkplatz "In der Altstadt" zu schaffen machten, wurde ein jugendliches Trio bei ihrem kriminellen Vorhaben gestoppt. Ein aufmerksamer Zeuge, der sich gegen 20.30 Uhr bei einem dortigen Supermarkt aufgehalten hat, bemerkte das verdächtige Verhalten der drei jungen Männer und alarmierte umgehend die Polizei. Sofort begab sich eine Streife der Dieburger Polizei zum Einsatzort. Dort konnten die gemeldeten Jugendlichen gestoppt und kontrolliert werden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die drei jungen Männer im Alter von 15 und 16 Jahren. Wegen des Verdachts des versuchten Fahrraddiebstahls, musste das Trio die Ordnungshüter mit auf die Station begleiten. Wie sich herausgestellt hat, sind die drei Jugendlichen bereits vor einigen Wochen, unter anderem in Groß-Umstadt, polizeilich in Erscheinung getreten. Sie werden sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell