Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.11.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Über 200 LKW im Innenstadtbereich unterwegs

Viel Geduld mussten Verkehrsteilnehmer am Samstagnachmittag in Heilbronn mitbringen. Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr fand in der Innenstadt eine Versammlung mit dem Thema "Rettet den Mittelstand - die regionale Landwirtschaft, die Unternehmen, das Handwerk, die Bürger des Landes" statt. Nach der Auftaktkundgebung auf der Theresienwiese machten sich, gegen 15.30 Uhr, 500 Menschen zu Fuß, circa 230 LKW-Fahrer, 50 PKW-Fahrer und circa 23 Traktor-Fahrer auf den Weg durch die Heilbronner Innenstadt. Durch die Menge der im Schritttempo fahrenden Fahrzeuge kam es schnell zu erheblichen Verkehrsstörungen, für die nicht jeder betroffene Verkehrsteilnehmer Verständnis zeigte, nachdem er oder sie über 40 Minuten im Stau ausharren musste. Gegen 18 Uhr trafen die Beteiligten zur Abschlusskundgebung, an der noch circa 100 Personen teilnahmen, erneut auf der Theresienwiese ein. Trotz des Unmuts einiger unbeteiligter Autofahrer konnte die Versammlung gegen 18.30 Uhr ohne besondere Vorkommnisse beendet werden.

