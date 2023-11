Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn vom Samstag, 04.11.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frontalzusammenstoß mit glimpflichen Ausgang Am Freitagabend, gegen 20.20 Uhr, kam es auf der Charlottenstraße zwischen Flein und HN-Sontheim zu einem Zusammenstoß zweier Pkws.Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 75-jährige Mercedes-Fahrer von HN-Sontheim kommend in Richtung Flein. Die 57-jährige VW-Fahrerin fuhr in entgegen gesetzter Richtung. Aus zunächst unbekannter Ursache kam es auf der Strecke zu einem Frontalzusammenstoß. In dessen Folge wurde die VW-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beim Unfall wurde sie schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer stand unter alkoholischer Beeinflussung und wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn ordnete ein Gutachten und Blutproben an. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden mit geschätzten 25.500 Euro Schaden. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 18 Mann, die Rettung mit 1 Notarzt und 2 Rettungswagen vor Ort. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis 00.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell