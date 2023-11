Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Peugeot überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt Bei einem Unfall bei Kupferzell wurde eine 19-Jährige am Donnerstagvormittag leicht verletzt. Die junge Frau befuhr gegen 11.45 Uhr mit ihrem Peugeot die Bundesstraße 19 von Gaisbach kommend in Fahrtrichtung Kupferzell, als sie aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend fuhr sie noch einige Meter im Straßengraben weiter, bis der Peugeot gegen eine Überdolung stieß, sich daraufhin überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Aufgrund der starken Beschädigungen musste es abgeschleppt werden.

Öhringen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Nachdem Unbekannte am Donnerstagmorgen in ein Haus in Öhringen eingebrochen sind, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter über die Terrassentür des Gebäudes in der Goppeltstraße gewaltsam Zutritt ins Innere. Anschließend wurden ein Fernseher und eine Glasvitrine zerschlagen. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Bretzfeld-Schwabbach: Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten Unbekannte öffneten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam einen Zigarettenautomaten in Schwabbach. Die Täter öffneten zunächst einen Schutzbügel und stemmten anschließend den Automaten im Lupinenweg auf. Die Höhe des Sachschadens und ob etwas entwendet wurde ist unbekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Kupferzell: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am Donnerstagvormittag in Kupferzell ein E-Bike. Der 35-jährige Besitzer des Zweirads der Marke "Cube", Typ Reaction Hybrid Pro 500, hatte dieses gegen 8 Uhr in der Straße "Untere Vorstadt" an einer Bushaltestelle abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als der Mann, gegen 12.30 Uhr, zu seinem E-Bike zurückkehrte, war dieses samt Schloss verschwunden. Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Zweirads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

