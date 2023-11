Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn UPDATE: Mit Ergänzungen zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen

Heilbronn: Aktionstag im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn"

In der Halloween-Nacht wurde von Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn, mit Unterstützung durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, des Hauptzollamts Heilbronn und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heilbronn eine großflächige Kontrollaktion im Stadtgebiet durchgeführt. Unter dem Motto "Sicher nach Hause" wurden zwischen 20 Uhr am Dienstag und 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen insgesamt 48 Fahrzeuge und 120 Personen einer Kontrolle unterzogen sowie zahlreiche Bürgergespräche geführt. Bei diesem Aktionstag, der im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" durchgeführt wurde, konnten 26 Straftaten und 58 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht werden. Acht Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Die eingesetzten Kräfte ahndeten drei Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz, 15 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und sechs Trunkenheitsfahrten. Außerdem wurden zwei Verkehrsteilnehmer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Einer von Ihnen konnte durch eine Streifenwagenbesatzung zunächst dabei beobachtet werden, wie er in der Südstraße an einer Ampel mit durchdrehenden Reifen anfuhr und sein Fahrzeug auf circa 65 km/h beschleunigte. Nachdem der Mann erneut an einer roten Ampel anhalten musste, zog er, nachdem die Ampel auf Grün schaltete, auf die rechte Spur, überholte einen PKW und beschleunigte sein eigenes Fahrzeug auf über 100 km/h. Kurz darauf konnte er kontrolliert und zur Anzeige gebracht werden. Wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels muss sich der Betreiber einer Gaststätte verantworten. Hier wurde ein Mehrspieler-Tisch von den Beamten beschlagnahmt. Insgesamt stellten die Beamten in unterschiedlichen Gaststätten acht Verstöße gegen die Glücksspielverordnung fest. Des Weiteren wurden drei Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, zwölf gegen die Gaststättenverordnung und einer gegen das Kunsturheberrecht aufgedeckt. Auch im Straßenverkehr konnten die Beamtinnen und Beamten diverse Ordnungswidrigkeiten feststellen und zur Anzeige bringen. Vier Verkehrsteilnehmer telefonierten während der Fahrt mit ihrem Handy und können sich nun auf eine Geldstrafe sowie einen Punkt im Fahrerlaubnisregister einstellen. Zwei Auto-Fahrer waren zu schnell unterwegs und gleich vier missachteten das Rotlicht einer Ampel und müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. "Wir konnten durch die unterschiedlichen Expertisen meiner in diesem Einsatz involvierten Kolleginnen und Kollegen ein breites Spektrum an Straftaten und Ordnungswidrigkeiten feststellen und ahnden," resümiert Leitender Polizeidirektor Dieter Schüle. Weiter fügte der Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums Heilbronn hinzu: "Die positive Resonanz aus der Bevölkerung freut uns sehr und zeigt, dass unserer Maßnahmen von vielen Bürgerinnen und Bürgern an- und wahrgenommen werden."

