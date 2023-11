Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.11.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person am Montagabend in eine Wohnung in Mosbach eingebrochen ist. Zwischen 21 Uhr und 22 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere der Einliegerwohnung im Einsiedelweg. Dort entwendete die Person Schmuck und flüchtete anschließend unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

