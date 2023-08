LPI-NDH: Elektromobilität in der Landespolizeiinspektion Nordhausen

Bad Langensalza (ots) - Ein Gartenhaus geriet in der vergangenen Nacht in der Straße der Einheit in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig ab. Eine Brandortuntersuchung findet am Donnerstag statt. Der Auslöser für das Feuer ist noch unklar. Ein Zusammenhang mit der vorherrschenden Unweterlage kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

