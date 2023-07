Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230717 - 0849 Frankfurt - Westend: Körperliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstag (15. Juli 2023) kam es in der Bockenheimer Landstraße in Höhe der U-Bahnhaltestelle "Westend" zu einem Streit zwischen Jugendlichen, der in einer gefährlichen Körperverletzung endete.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte gegen 23.45 Uhr der 19-jährige Geschädigte, der sich zuvor mit mehreren Personen auf einer Feier befand, den 15-jährigen Beschuldigten, der an eine Hauswand urinierte.

Er sprach den Urinierenden an und forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin packte der Beschuldigte den Geschädigten am Schlafittchen mit den Worten er solle sich um sein eigenes "Geschäft" kümmern, woraufhin der 19-Jährige zur Feier zurückkehrte, seine Freunde zur Unterstützung herbeirief und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Beschuldigten und einem seiner Begleiter kam. Im Verlauf des Handgemenges griff der 15-Jährige einen 18-jährigen Unterstützer des 19-Jährigen mit Faustschlägen an und sprühte Reizstoff in die Menge, wodurch neben den beiden Geschädigten auch die herbeigerufene Unterstützung Augenreizungen erlitten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Nach dem Eintreffen der Polizeistreife und der Erstversorgung der Geschädigten, kehrte der Beschuldigte Ort des Geschehens zurück und konnte festgenommen werden.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle das Aggressionspotential des jungen 15-Jährigen, das sich dann im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte. Noch auf der Dienststelle wurden die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen verständigt, in deren Obhut er nach Abschluss der Maßnahmen übergeben wurde.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell