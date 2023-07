Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230717 - 0846 Frankfurt - Fechenheim: Einbruch in Bike-Shop - hoher Schaden

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Sonntag auf Montag (17. Juli 2023) gelang es mehreren Einbrechern in ein Fahrradgeschäft in Fechenheim einzubrechen und fette Beute zu machen. Die Täter entkamen unerkannt.

Gegen 01:25 Uhr drangen mehrere Unbekannte auf das Gelände eines Fahrradgeschäftes in der Wächtersbacher Straße vor. Am Gebäude öffneten Sie gewaltsam die Haupteingangstür und betraten die Räumlichkeiten. Aus dem Geschäft wurde eine bislang unbekannte Anzahl an Fahrrädern gestohlen. Die Täter hatten es hierbei auf hochwertige Modelle abgesehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun Spuren und Hinweise zur Tat aus. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (18. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755-11800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell