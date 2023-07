Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230717 - 0845 Frankfurt - Ostend: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. Juli 2023) kam es in der Wittelsbacher Allee zu einem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige Frau. Der Täter erlitt eine Verletzung am Mund und ergriff die Flucht.

Die 40 Jahre alte Frau befand sich gegen 02.20 Uhr auf dem Gehweg der Wittelsbacher Allee und ging nach Hause. In Höhe der Hausnummer 6 näherte sich ihr unbemerkt ein Mann von hinten und berührte sie unsittlich. Die Frau machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, welche ein Anwohner wahrnahm und den Notruf verständigte. In der Folge versuchte der Unbekannte die Frau zu küssen. Dabei biss sie ihm in den Mund, sodass der Mann eine blutende Verletzung davontrug. In dem anschließenden Handgemenge setzte sich die Frau zur Wehr, weshalb er von ihr abließ und zu Fuß in Richtung Alfred-Brehm-Platz flüchtete. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 25 - 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, normale Statur, dunkle Haare; bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer blauen Jeans; frische Verletzung am rechten Mundwinkel.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell