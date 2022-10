Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Berne +++ Diebstahl aus PKW -Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Berne In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Weserstraße in Berne, in Höhe Einmündung Rostocker Straße an der dortigen Verkehrsinsel, eine Verkehrsunfallflucht. Der Unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Weserstraße in Richtung Berne und übersah aus bisher unbekannten Gründen die Verkehrsinsel. Er fuhr auf diese auf und beschädigte hierbei ein Verkehrsschild und den Kantstein. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile gefunden werden. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Erste Ermittlungen am Unfallort lassen die Vermutung zu, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen roten Mercedes handeln könnte. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten oder Angaben zum beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus PKW -Zeugenaufruf

Am 14.10.2022, in der Zeit von 20:00-22:10 Uhr, wurde in der Gerd-Köster-Straße in Brake die Scheibe eines abgestellten PKW eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde ein Handy entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, setze sich mit der Polizei in Brake in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell