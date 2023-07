POL-F: 230717 - 0847 Frankfurt - Bahnhofsviertel: 37-Jähriger gleich wegen mehrerer Delikte festgenommen

Frankfurt (ots) - (di) In der Nacht von Sonntag auf Montag (17. Juli 2023) gelang es mehreren Einbrechern in ein Fahrradgeschäft in Fechenheim einzubrechen und fette Beute zu machen. Die Täter entkamen unerkannt. Gegen 01:25 Uhr drangen mehrere Unbekannte auf das Gelände eines Fahrradgeschäftes in der Wächtersbacher Straße vor. Am Gebäude öffneten Sie gewaltsam ...

