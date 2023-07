Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230717 - 0848 Frankfurt - Bundesautobahn 5: Pannenfahrzeug gerammt - sieben Verletzte

Frankfurt (ots)

(di) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es gestern Mittag (16. Juli 2023) auf der Autobahn 5. Sieben verletzte Personen und drei beschädigte Fahrzeuge waren die Folge. Gegen 14:35 Uhr stand auf der A5 in Höhe der Anschlussstelle Westhafen in Fahrtrichtung Kassel ein Pannenfahrzeug auf dem Seitenstreifen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 28-jährige Fahrerin eines BMWs zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten von vier Fahrspuren unterwegs. In Höhe des Pannenfahrzeuges kam sie aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Toyota auf dem Seitenstreifen. Durch die Kollision wurde der BMW nach links zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er mit einem nachfolgenden 5er BMW seitlich zusammenstieß. Als der BMW der 28-Jährigen zum Stehen kam, entwickelte sich im Motorraum ein kleiner Brand, der jedoch schnell gelöscht wurde, bevor er sich auf das Fahrzeug ausweiten konnte. Alle sieben Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mindestens zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Autobahn knapp zwei Stunden teilweise gesperrt, was zu einem erheblichen Rückstau führte.

