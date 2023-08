Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Fahrer klaut Diesel

Holbach (ots)

Ein besonders dreister Lkw-Fahrer bereicherte sich in der zurückliegenden Nacht in der Holbacher Dorfstraße an Diesel von parkenden Lastkraftwagen. Von zwei Fahrzeugen wurden insgesamt 750 Liter Kraftstoff abgezapft. Der Täter flüchtete anschließend mit vollem Tank in unbekannte Richtung. Die Tatutensilien ließ er am Tatort zurück. Auslaufender Dieselkraftstoff wurde von der hinzugerufenen Feuerwehr abgebunden. Nun muss geprüft werden, ob das Erdreich Schaden genommen hat. Zur Fahndung nach dem Täter unterstützte die Polizei in Niedersachsen die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen.

