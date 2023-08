Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gullydeckel durch Unwetter beschädigt

Artern (ots)

In der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde am frühen Morgen ein kaputter Gullydeckel festgestellt. Vermutlich steht das Bersten des Kanalisationsverschlusses in Verbindung mit den schweren Regenfällen in der zurückliegenden Nacht. Feuerwehr und Polizei sicherten die Gefahrenstelle ab, bis ein neuer Gullydeckel eingesetzt wurde.

