POL-KB: Korbach - Rückfahrkamera aus Fahrzeug ausgebaut und gestohlen

Korbach (ots) - Am Freitag (16. Juni) kam es in einer Holzlagerhalle in der Straße Im Alten Felde in Korbach zu einem Brand. Der Brand wurde gegen 11.45 Uhr bei der Polizei Korbach gemeldet. Nach ersten Informationen der Feuerwehr soll ein Kompressor in Brand geraten sein, Personen wurden nicht verletzt. Die ...

mehr