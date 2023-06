POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Gaststätte stehlen Zigarettenautomat

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein bisher unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Rhenegger Straße in Adorf ein. Der Täter gelangte auf noch nicht bekannte Weise in das Gebäude, wo er mehrere Türen aufbrach. Er entwendete einen geringe Menge Bargeld und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die ...

